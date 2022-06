Band não aprova programa de Lívia Andrade por falta de qualidade

Festa de estreia do programa no JK não contou com nenhum componente da emissora

Amigoos, ontem dei uma chegadinha no Morumbi em São Paulo, pois se vocês não sabem estou para fazer uma nova lipo ali no Einstein, e chegando lá um passarinho roxo me contou que o novo programa da lindíssima, Lívia Andrade, subiu no telhado. Uns falam que é por conta do diretor que foi mandado embora pela própria apresentadora, outros alegam falta de qualidade, mas na verdade o programa não tem data para estrear (se for estrear).

Para quem não sabe, o novo programa que iria estrear nas noites de sábado estava sendo gravado no estúdio de Edu Guedes em Moema. O programa seria pautado em músicas sertanejas, falando da vida dos sertanejos com direito a uma festa lindíssima que teve na Vila JK esses dias.

Achei super estranho ver a festa sem nenhum tipo de componente da Band, agora com isso… Algo não está batendo. O que me falaram é que a Band está ansiosa pela estreia de Lívia, pois ela sempre foi cortejada pelo Grupo Bandeirantes, mas até agora nada!

O programa já tinha o nome escolhido, mas parece que o ‘Música Mix’ vai ficar em segundo plano para a emissora.