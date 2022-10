Balenciaga rompe parceria com Kanye West após polêmicas

A grife espanhola anunciou ontem (21) o fim da parceria com o rapper, ex-marido de Kim Kardashian

De treta em treta e de cancelamento em cancelamento se enfia os pés pelos braços e se cai no esquecimento. Muito cuidado em Kanye, que estamos de olho no senhor. A grife espanhola Balenciaga determinou o fim da sua parceria com o ex-marido de Kim Kardashian após o envolvimento do rapper em polêmicas pra lá de avassaladoras.

Um dos motivos que levou o desligamento da parceria entre os dois foi a polêmica camiseta que Kanye fez com a frase: ‘White Lives Matter’ (vidas brancas importam), lembrando que semanas depois Kanye fez comentários antissemitas e também afirmou que George Floyd não teria morrido asfixiado.

“Balenciaga não tem mais nenhum relacionamento ou planos para futuros projetos relacionados ao artista”, afirmou a Kering, grupo que cuida da marca.