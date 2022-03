Pastores vendem balão profético com ar ungido. É fato ou é boato?

Brincadeira foi feita em um canal de comédia no Youtube, em que Wanderson e Michele ofertam o balão

Ar profético? Que história é essa? Tudo não passa de uma brincadeira de comédia dos “pastores”, Wanderson e Michele da Igreja Sagrada Oferta. Os dois comunicaram que estão vendendo balões ungidos pela bagatela de R$500.

“Olha que maravilha, como é barato, garanta agora seu ar profético”, ironiza o pastor finalizando a amarração da bexiga verde que contém todo o ar ungido pelos seus pulmões também ungidos.

“Esse ar foi profetizado com muitas coisas, muitas bençãos na vida de vocês e você vai conseguir ter o que a gente tem, a gente tem casa na praia, alguns apartamento alugados, a gente tem uma vida ótima”, conclui Wanderson.

Wanderson e Michele enchem balão com ar ungido (Foto: Reprodução)

O ar ungido pode solucionar a vida de muita gente. “Para você que está endividado, jogado na sarjeta, não tem onde morar, você vai conseguir em 2022 alcançar seus objetivos com o ar profético”, conta o pastor. Ah, a novidade ainda pode ser dividida no cartão, ou ser paga via PIX.

A conta dos dois no Tik tok já ultrapassam 40 mil seguidores, e eles já venderam diversas coisas na internet, como a gasolina ungida, a gravata, a cachaça ungida por R$ 200 e o arroz ungido de R$ 500. O trabalho recebe muitas críticas mais o “pastor” não deita e diz que a brincadeira vai continuar.

“O fato de você não gostar do meu conteúdo, não te dá o direito de nos amaldiçoar, mas, me perdoa, você vai ter que aturar, porque a gente vai continuar gravando”, disse o pastor em resposta a um crítico do trabalho.