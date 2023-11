Balão de Ana Maria Braga cai durante passeio em Dubai.

A apresentadora do Mais Você e a sua equipe estavam no meio de transporte aéreo para conhecer melhor o deserto das arábias.

Minha gente, eu fiquei em choque quando me deparei com essa notícia. Na manhã desta quinta-feira (09), durante o programa Mais Você, a apresentadora Ana Maria Braga e a sua equipe faziam um passeio em um balão, em Dubai, quando o meio de transporte aéreo tombou.

Em relato aos apresentadores Talitha Morete e Fabrício Battaglini, que estavam no comando do Mais Você nesta quinta, Ana Maria contou sobre o ocorrido e explicou o que estavam fazendo no momento do acidente.

“Ele [o balão] caiu, foi um susto. Tadinha da Aline [pessoa da equipe], nossa senhora, você não faz ideia…A gente resolveu ver Dubai e o deserto das arábias por cima. Aí nós fomos voar, mas não foi de avião e nem de helicóptero. Fomos passear de balão