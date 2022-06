Disney está vivíssima! Paulo André, Jade Picon, Douglas Silva e Pedro Scooby curtem balada em São Paulo

Pra quem duvidou que a amizade perduraria, eles estão mais juntos do que nunca

Nesta quarta-feira, (1º), porque gente chique vai na balada durante a semana, a Galleria Bar, em São Paulo, recebeu convidados ilustres viu? A Disney do ‘BBB22’, formado por Jade Picon, Pedro Scooby, Douglas Silva e Paulo André, curtiram a noitada juntos.

Em um vídeo postado por DG, que estava morrendo de saudades dos amigos, enquanto Leo Picon, irmão de Jade, tocava nas picapes como DJ, Scooby cantava “Me Sinto Abençoado”, música de Filipe Ret e MC Poze do Rodo. Inclusive, música tema do trio no ‘BBB22’.

Mas antes da balada, PauDoScooby, como é chamado o trio pelos fãs, foram comer comida japonesa e criaram uma espécie de dica do dia. “Segura o xixi! Corta o cocô! E limpa”, disse o trio. O que eles quiseram dizer com isso? Eu não faço a mínima ideia, mas foi legal né? O que eles falarem eu acho tudo!

Mas uma ausência me doeu o coração. Que foi dele, claro: o Tuty Aguiar né? Poxa, tão amigo…