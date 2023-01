Bad Bunny critica fã após jogar seu celular longe: “Uma falta de respeito”

Vídeo do cantor jogando o celular de uma fã longe circulou nas redes sociais e ele se defende, dizendo que ela “botou o celular na sua cara”

Bad Bunny é um dos cantores da juventude mais brilhantes que o mundo da música pode ter, assim como Rosália. Acontece que ainda essa semana viralizou um vídeo dele jogando o celular de um fã longe. Bad não deixou de se defender e disse que ela teria sido mal educada com ele ao enfiar o celular na sua cara sem o cumprimentar.

“A pessoa que vem até mim para me cumprimentar, me dizer algo, ou apenas me conhecer, sempre receberá minha atenção e respeito. Quem vier botar o telefone sacana na minha cara eu vou considerar pelo que é, uma falta de respeito e vou tratar igual”, escreveu o astro porto-riquenho.

Vale ressaltar que o cantor foi extremamente criticado pela atitude que aconteceu na República Dominicana e alguns internautas ainda disseram que os fãs são as pessoas que pagam o salário do cantor, ou seja, não tinha motivo para ele agir daquela maneira.