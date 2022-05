Meu Deus! Backstreet Boys retornam ao Brasil

Boy Band icônica dos anos 2000 se apresentarão em Belo Horizonte, Curitiba e São Paulo

Eu tô berrando, a “The DNA World Tour 2023” dos Backstreet Boys vai passar pelo Brasil e eu já quero garantir meu lugar nesse show icônico que promete arrancar suspiros. A notícia boa é que terá pré-venda para os clientes Elo a partir das 10h nos dias 25 e 26 de maio.

São mais de 20 anos de carreira e tenho certeza que alguma música da boy band marcou a sua vida, principalmente se você curtiu os anos 2000 com intensidade, como eu. Aloca!

Os shows estão marcados para as cidades de Curitiba, na Pedreira Paulo Leminski, em 25 de janeiro; São Paulo, no Allianz Parque, em 27 e 28 de janeiro; e em Belo Horizonte, na Esplanada do Mineirão, em 29 de janeiro.

O grupo musical acaba de lançar seu novo trabalho ‘DNA’, mas a gente pode contar com os hits antigos no show, como “Everybody”, “I Want it That Way” e “Quit Playing Games”.