”Silvio Santos me fez uma proposta recentemente, mas eu não saio da Record tão cedo”, dispara Luiz Bacci

Apresentador de sucesso da Record diz que seu contrato com a emissora ainda é longo

Menino de Ouro da Rede Record em alta no Ibope afirmou em recente entrevista a repórter maravilhosa Lisa Gomes, do TV Fama, que não pensa em sair da Record tão cedo, mesmo recebendo propostas recentes do Rei da Televisão, Silvio Santos.

A repórter investe e pergunta se o jornalista pensa em sair da Record e partir para outra emissora e Bacci responde direto: “Não. Várias e uma recentemente [proposta], mas hoje, estou numa fase, nesse momento tenho bastante tempo de contrato e estou totalmente fechado para propostas, porque eu não saio da Record tão cedo”, disse o jornalista.

Luiza Bacci ainda explicou sua relação com Sisi. “O Silvio é da minha família, praticamente encontro ele frequentemente, mas quero deixar bem claro que nos próximos anos não quero deixar a Record”, informou.