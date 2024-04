Babu comenta a crise de Alane durante sua eliminação: “Não sabe perder?”

Amores, após o fatídico ocorrido durante a eliminação de Alane do BBB24, no último domingo (14), o ator e também ex-BBB, Babu Santana, utilizou as suas redes sociais para comentar a crise que a confinada teve ao ser eliminada do reality.

“O que foi isso? A pessoa não sabe perder? Jesus! Honra o quarto lugar aí pô, qual foi, Alane. Pô gente, tá certo! Só um vai ganhar, todo mundo sabia. Mas nem tudo está perdido”, iniciou o ex-BBB.

Continuando Babu, incentiva a sister a valorizar a sua colocação no ranking do programa e, citando o nosso eterno e amado Gil do Vigor, ele garante para ela, “não está tudo perdido”.

“Eu não vou nem me citar, mas olha o Gil do Vigor aí, minha gente. Quarto lugar! Qual é Alane, quarto lugar é maneiro. É maneiro! Não ganhou, mas não está tudo perdido”, finalizou o ator.