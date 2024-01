Babi Cruz revela que fez Arlindo gozar sem tocar: “Quando botei a mão na fralda vi que tinha gozado”

A ex-esposa de Arlindo Cruz contou detalhes sobre a vida sexual do casal e revelou que foi aconselhada pelo médico a contar mais sobre as cenas sexuais que teve ao lado do marido para que funcionasse como um estímulo para ele. Babi ainda revelou que ele chega a gozar na fralda sem nem que ela o tocasse. Tudo foi confidenciado para Geraldo Luís, em seu novo programa ‘Geral do Povo’. Sucesso!

“Comecei a lembrar: ‘Lembra aquele dia que a gente namorou?’. Encontrei uma forma de conversar com ele e chamar a atenção dele, falando de nossas cenas de sexo, no final da conversa eu tinha gozado e ele também sem nos tocarmos, quando eu botei a mão na fralda que eu olhei eu falei: ‘Que presentaço de aniversário que você me deu!’”, disse ela.

Babi ainda completa: “Depois toda vez, contei para o médico, ele pediu para que eu contasse mais vezes, homem, né? Fazia exame de urina e vinha sempre espermatozóide, a gente transou bastante, lindamente. Essa transa durou para mim esse tempo todo, só voltei gozar nesse dia, porque as pessoas sempre se preocuparam muito com isso”, finalizou.