Babi Cruz posta foto cuidando de Arlindo Cruz em hospital depois de assumir novo namorado

A influenciadora e ex-esposa do cantor chegou a escrever no registro que o amor entre os dois vai além do seu querer

Depois de assumir um relacionamento com André Caetano, Babi Cruz postou uma foto cuidando de Arlindo Cruz no hospital. Vale ressaltar que ela o deixou quando ele começou a ficar ainda mais doente e acamado, trocando ele por outro namorado. Babi foi duramente criticada na web e agora posa ao lado do seu ex dizendo que o amor entre os dois vai além do seu querer. Oi?

“O nosso amor vai além do meu querer. Transcende a matéria. É da alma e do espírito”, escreveu ela na legenda do post.

Arlindo está em estado vegetativo após ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2017.