Babi acredita que embate com Deolane a fez crescer na Fazenda

Final do reality foi marcado pelas verdades da vencedora da edição que não deixou de falar sobre a advogada

Claro que teríamos Babi falando sobre Deolane na Cabine de Descompressão. As duas musas travaram batalhas icônicas na reta final da Fazenda e uma não deixava de alfinetar a outra quando podia. Bai, a vencedora da edição, disse ainda que os embates com a advogada ajudaram ela a crescer no jogo, dando ainda mais impulso para sua vitória.

“Ainda estou assimilando, é muita coisa. Mas pensando na trajetória, foram muitas coisas. Tretas desde a primeira semana. E a Deolane é inegável, ela entrou muito forte. Ela tem uma personalidade muito forte”, iniciou.

Babi diz ainda que conseguiu ler o jogo de Deolane: “E não só eu, como todo mundo na casa começou a observar que ela estava no centro e tinham muitas coisas ao redor dela. Ou você se juntava e fazia parte daquele grupo, ou não. Então a minha leitura de jogo começou a ir em cima disso. Acho que o público foi acompanhando essa minha trajetória de leitura do jogo. Acredito que possa ter sido isso”, disse.