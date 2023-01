Babado! Paris Hilton está grávida

Personalidade anunciou a gravidez aos seus fãs pelas redes sociais

Depois de virar meme na virada de ano novo com Miley Cyrus e Sia entoando o seu single “Stars Are Blind”, Paris Hilton anuncia a gravidez. Pasmem! A musa usou as redes sociais para dar a notícia aos seus fãs. Vale ressaltar que ela é casada com Carter Reum.

Claro que nossa musa não ia perder o shape invejável que tem, por isso a gravidez será por meio de uma barriga de aluguel.

“Você já é amado além das palavras”, escreveu a estrela nas redes sociais. Para a People ela revelou que sempre teve o sonho de ser mãe. “Sempre foi meu sonho ser mãe e estou tão feliz que Carter e eu nos encontramos (…) Estamos muito animados para começar nossa família juntos e nossos corações estão explodindo de amor por nosso bebê”, disse.