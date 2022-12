Babado: Namoro de Marina Ruy Barbosa e Guilherme Mussi chega ao fim

De acordo com Fábia Oliveira a atriz colocou ponto final na relação com o deputado federal

Iiih gente, se semana passada essa coluna era só amor essa semana estamos desanimadas e em clima de despedida de alguns casais por aí. De acordo com Fábia Oliveira, Marina Ruy Barbosa e Alexandre Mussi terminaram o namoro que seguia firme e forte desde dezembro de 2021. As fontes informam que eles decidiram seguir caminhos opostos um do outro.

Os boatos sobre o namoro surgiram após os dois retornarem de uma viagem juntos, aumentando ainda mais as especulações acerca de um suposto namoro. Os rumores de término foram alimentados pelos fãs que notaram que o deputado não estava nas suas fotos de celebração de natal.

Os dois não se manifestaram sobre os boatos ainda e seguem quietinhos diante do caso. Eita!