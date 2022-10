Babado: Justin Bieber rompe amizade com Kanye West

Rapper, ex-marido de Kim Kardashian, criticou a esposa do cantor americano nas redes sociais

Olha ele! Justin Bieber tem se mostrado ser um ótimo marido para Hailey Bieber, afinal o cantor americano não mede esforços para defender a esposa dos ataques na internet. O ataque veio de uma peça que aparece aqui na coluna toda semana, Kanye West, que pediu que Bieber controlasse sua esposa. Eita!

Depois que o rapper lançou a camiseta polêmica com a frase “Vidas Brancas Importam” a modelo apoiou sua amiga, jornalista da Vogue que criticou a nova coleção do ex-marido de Kim.

Kanye mandou uma mensagem pessoal para Justin Bieber pedindo para que ele controlasse a esposa. O polêmico ainda jogou na banca que ela teria feito uma plástica no nariz. “Segura sua garota antes que eu fique bravo. Você finge ser meu amigo, certo?”, teria dito ele.

As más línguas ainda dizem que Justin sempre foi muito solidário com Kanye diante a todas as críticas que já recebeu, mas o comentário passou dos limites.