BABADO! Justiça ordena que bailarina do Faustão demitida grávida seja recontratada

Gabriela Baltazar está com Fausto Silva desde quando o apresentador comandava seu programa na Globo

Os kikikis diante do programa do Faustão não param, e um dos babados é que ele foi parar na justiça após mandar a bailarina, Gabriela Baltazar, para o olho da rua grávida. De acordo com Lucas Pasin, o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo ordenou que a bailarina seja reintegrada no elenco do “Faustão na Band”. A bailarina procurou seus direitos e entrou com um pedido de tutela de urgência.

Ainda de acordo com o jornalista, o documento comprova que a bailarina foi demitida sem justa causa durante o período de estabilidade gestacional. Ou seja, a situação vai ficar feia para a Band.

“Para o escritório de advocacia Bertão Monayari, a decisão da Magistrada Federal do Trabalho sobre a imediata reintegração visa a preservação da vida com a garantia do sustento da obreira e seu filho. Acertada decisão abarcou o direito do nascituro e direito da gestante, que estão intimamente interligados, pois apesar de serem dois corpos o cuidado com um corpo reflete no outro. A ação prossegue em relação aos demais direitos trabalhistas que foram suprimidos da Reclamante”, informou sua equipe jurídica.