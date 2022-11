Babado: Flordelis volta de visita em presídio com dinheiro escondido na calcinha

Polícia penal relatou que a ex-deputada voltou de uma visita na penitenciária no Complexo de Gericinó com dinheiro nas partes íntimas

Meus Deus do céu, ontem (31), minha caminhada noturna com minhas amigas do Leblon não deu outro assunto senão Flordelis, que retornou a ser os assuntos mais comentados nas redes depois de ser pega com dinheiro nas partes íntimas. Isso mesmo, depois de uma visita ao presídio Talavera Bruce, a polícia penal, Fabiana Borges Ribeiro, relatou o fato e ainda disse que junto ao dinheiro possuía números de telefones de advogados escrito dentro da calça.

De acordo com o jornal Extra uma investigação foi aberta para apurar a denúncia de extorsão e ameaças a Flordelis dentro da cadeia.

Fabiana contou que ao passar pelo scanner do presídio, a ex-deputada tentou tirar algo da calça e rapidamente foi levada para outro setor, fazendo a retirada de R$72 em espécie nas partes íntimas.

“É lamentável que uma pessoa presa tenha tido sua integridade física e psicológica violada, principalmente por se tratar de alguém sob a custódia do Estado. Isso demonstra toda a perversidade deste processo. A desumanização que fizeram com ela desde o início. Um caso triste que afronta os direitos humanos e as garantias fundamentais de Flordelis”, disse Rodrigo Faucz, um dos advogados da ex-deputada.