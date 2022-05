Babado em Power Couple: Rogério joga água na cara de Cartolouco

Meu Deus, o pau está quebrando no reality da Record por causa de votação ao vivo

Socorro, senhoooor o pau quebrou no Power Couple do jeitinho que a gente gosta, com direito a jogada de água na cara e tudo. A treta aconteceu entre Cartolouco e Rogério depois da votação ao vivo

Tudo começou com uma DRzinha leve entre as três esposas, Benda Paizão, Gabi Augusto e Claudia Baronesa, até que os maridos resolveram entrar na treta apontando uma certa combinação de votos dentro da casa.

Rogério apontou que Cartolouco combinou votos: “Do lado de vocês também teve conspiração, vocês combinam aposta”, mas o jornalista negou tudo e disse que não combinou nada com ninguém. Aí, meus amigos, a treta tomou proporção.

Baixariaaaa! Rogério jogou copo de água na cara do Cartolouco e voou em geral #PowerCouple #DRPowerCouple pic.twitter.com/RmO8BVxzVU — Dantas (@Dantinhas) May 26, 2022

“Vai dizer que você não falou: ‘Por isso que eles foram casal power’ [por terem feito a prova duas vezes após um erro da produção]. Fala para o público que não falou!”, disparou o pai de Mc Gui e Cartolouco disse que poderia sim ter falado.