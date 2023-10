Ayrton Senna: Netflix divulga elenco de série sobre a vida do piloto de F1

Gabriel Leone vai interpretar Ayrton Senna, enquanto Pâmela Tomé será Xuxa Meneghel

Muito se fala sobre a série sobre a vida de Ayrton Senna, produzida pela Netflix. Até então eu e minha fofoqueiras não tínhamos detalhes sobre a produção e em que pé estava o elenco da série e que pretende arrancar muitas lágrimas dos fãs do piloto de Fórmula 1. O que sabemos é que Gabriel Leone vai interpretar Ayrton Senna, enquanto Pâmela Tomé será Xuxa Meneghel.

Além dos principais, Matt Mella, Susana Ribeiro, Julia Foti, Marco Ricca, Camila Márdila, Gabriel Louchard, Christian Malheiros, Hugo Bonemer, Alice Wegmann e Pâmela Tomé estão na série, que tem direção assinada por Vicente Amorim e Júlia Rezende.

A série conta com gravações na Argentina e no Uruguai e agora está sendo gravada em São Paulo e em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. Ainda há mais gravações para conhecerem fora do Brasil, a série terminará com o acidente de Ayrton Senna que foi fatal para sua carreira se d=sucesso no ramo automobilístico.