Avó de Cris é hospitalizada após ver o neto no BBB23

Dona Gege passou mal enquanto assistia o ‘ao vivo’ e teve que ser hospitalizada.

Gente, socorro! Tadinha da dona Gege. Na manhã desta quarta-feira (18), a equipe responsável pelas redes sociais do confinado Cristian Vanelli, publicou no twitter do rapaz uma nota informando que a avó do participante, teria sido internada, na noite de ontem (17), após ver o neto no programa.

“Galera, recebemos a notícia agora que a vozinha do Cris foi hospitalizada ontem à noite. Ela tem 89 anos e passou mal assistindo ao programa”

Sem entrar em muitos detalhes sobre o que realmente aconteceu com a avó do brother, a equipe responsável pelas redes sociais de Cris, pediu para que o público mande boas energias e ore pela saúde da senhora de 89 anos.

“Queremos pedir boas energias e orações para que ela melhore. Vai ficar tudo bem, vó Gege!”, pediu a assessoria.

Analisando o ‘ao vivo’ de ontem, suponho que dona Gege tenha passado mal, ao ver que Cris e a sua dupla, a cantora Marvvila, é um grande alvo de votos dentro da casa nesta semana.

Galera, recebemos a notícia agora que a vozinha do Cris foi hospitalizada ontem a noite 😣



Ela tem 89 e passou mal assistindo o programa.

Queremos pedir boas energias e orações para que ela melhore. ❤️

Vai ficar tudo bem vó Gege! — Cristian Vanelli 🚜 (@VanelliCristian) January 18, 2023