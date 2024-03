Atual Miss Bumbum, Larissa Sumpani, mostra bastidores de ensaio para a Playboy África

A influencer Larissa Sumpani, de 24 anos, está pronta para ser a capa da Playboy África do mês de março! A Miss Bumbum, reconhecida por sua presença nas redes sociais e em sites adultos, compartilhou os bastidores de seu ensaio para a revista através do Instagram, deixando os fãs ansiosos pela publicação.

Em uma série de vídeos e fotos, Larissa exibiu um pouco do que vai estampado na edição africana da Playboy, mostrando um misto de sofisticação e sensualidade. Vestindo lingerie feita de correntes douradas e prateadas, a influencer encarnou uma vibe sedutora, em um ambiente que remete a uma casa de veraneio em meio à floresta.

“Eu sempre adorei essa pegada de correntes nas roupas. Ela tem uma estética diferente, essa energia que eu simplesmente amo. E essa sessão fotográfica é um sonho que estou realizando”, compartilhou Larissa com entusiasmo.

Larissa, coroada como Miss Bumbum 2023, tem sido aclamada por sua beleza e graciosidade, não apenas no Brasil, mas também internacionalmente. Sobre o título, ela compartilha: “Ser Miss Bumbum é uma honra, mas sei que a perfeição é relativa. Estou longe de ser perfeita, mas estou em constante evolução, aprendendo a me amar cada dia mais”.

Para Larissa, ser a capa da Playboy África é a realização de um sonho que ela nunca pensou que seria possível. Ela sempre admirou a revista e seus ensaios icônicos, mas nunca imaginou que um dia estaria estampando a capa. “É surreal para mim. Quando comecei minha jornada como influencer, jamais pensei que um dia teria essa oportunidade. Estou emocionada e grata por poder fazer parte disso”, revelou Larissa, emocionada com a conquista de estar na capa da revista que tanto a inspirou.

Ela contou que o convite chegou após seu vídeo intimo no carnaval ter viralizado nas redes sociais, “Tanto o vídeo como a notícia viralizaram no mundo inteiro, e na mesma semana eles entraram em contato comigo, na hora achei que era pegadinha”. A revista vai ser lançada no mês de março.

Larissa revelou que não é muito adepta a cirurgias plásticas. Ela já precisou provar que seu bumbum é natural: “Meu bumbum é completamente natural, nunca fiz nenhum procedimento nele, apenas muitas horas de academia e cuidados com meu próprio corpo. Tudo isso foi essencial para ele ficar perfeito”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com sua atitude autêntica e beleza cativante, Larissa Sumpani continua a encantar e inspirar seus seguidores ao redor do munconsolidando-se como uma das personalidades mais fascinantes do universo digital.