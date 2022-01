Inimigos do entretenimento, Abravanel e Eliezer querem “big brother do amor”!

Abravanel e Eliezer querem “big brother do amor”!

Os brothers estão querendo transformar o reality show em um lugar de paz, amor, aprendizado e harmonia… Ai ai

Nessa madrugada, (24), Tiago Abravanel e Eliezer estavam batendo um papinho sobre jogo e decidiram que agora é o momento de transformar o reality em vinheta de fim de ano da Rede Globo… Afinal de contas, eles querem que essa seja a edição do amor! Oi??????

Foto: Reprodução

Eliezer soltou a seguinte pérola para Maria após ela querer desistir: “Por que o programa para ser bom precisa ter só porrada e briga. A gente pode fazer um big brother de amor, a gente tá na era do amor. O amor é uma revolução”. Lindão, você está em um reality show de convivência, onde a audiência é exatamente as discussões!

Foto: Reprodução

https://twitter.com/esquizopoc/status/1485471254073257987

Aí o neto do dono do baú emenda: “Às vezes a gente tá contando outra história do que as pessoas esperam do big brother de todo mundo se matando”. E mais tarde, no quarto, ele solta: “A edição da aceitação”… Lembrando que a última edição paz e amor, foi o BBB19 que culminou em o Boninho colocar Camarote na edição seguinte, porque a audiência foi extremamente baixa.

https://twitter.com/esquizopoc/status/1485473928063721475

BONINHO, FAZ ALGUMA COISA! O Brasil implora!