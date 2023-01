Atriz de Travessia volta atrás e nega convite para substituir Iza como rainha de bateria

Dandara Mariana tinha sido convidada pela Imperatriz Leopoldinense para substituir a cantora, e depois de aceitar o convite, voltou atrás

Iiiih gente, essa história está muito mal contada e eu não sei não, hein? Dandara Mariana tinha sido a escolhida da escola Imperatriz Leopoldinense para substituir Iza como rainha de bateria. A atriz tinha aceitado o convite mesmo com todo o burburinho que tinha gerado na escola, mas depois de dias ela voltou atrás na sua decisão e desistiu, com medo da agenda se chocar com as gravações de ‘Travessia’.

Em outubro do ano passado, contei para vocês que Iza não seria a mais a rainha da escola e depois de alguns dias foi noticiado que a substituta de Iza seria Dandara.

Com o vai e vém e essa história muito mal contada, a escola decidiu colocar uma passista da comunidade como rainha da escola de samba. Maria Mariá que assumiu a coroa de Iza que foi rainha nos últimos dois anos. Já consigo sentir o cheirinho do sucesso.