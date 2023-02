Atriz de ‘Travessia’ rejeita privilégio por ser filha de Carlinhos Brown: “Fiz teste”

Clara Buarque negou ter recebido tratamento especial para trabalhar na trama da novela das 21h e disse que fez o teste como todos

Clara Buarque deu o que falar com sua atuação em ‘Travessia’. Para quem não sabe a musa é filha de Carlinhos Brown com Helena Buarque e muitos ainda investiram que ela tinha recebido um tratamento especial para conseguir o papel, mas não. Clara disse que fez o teste e ainda disse que ficou com medo de ser mal avaliada.

“Fiz teste! Sempre fico nervosa em testes, porque a gente recebe mais não do que sim, né? Então quando eu soube que passei, foi uma alegria sem fim, fiquei muito feliz”, disse ela em entrevista à Caras.

A musa ainda disse que foi acolhida pelo elenco e que está sendo um processo incrível na sua carreira. Sucesso sempre!