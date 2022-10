Atores morrem afogados em gravação de filme no México

Filme ‘Noches de Boda’, com a atriz Ludwika Paleta, teve dois atores mortos em suas gravações

Meu Deus, que notícia é essa? Fiquei chocada quando soube dos dois atores que morreram nas gravações do filme ‘Noite de Casamento’, no México. A nossa eterna Maria Joaquina do ‘Carrossel’, Ludwika Paleta, é uma das atrizes que participam da trama, mas ela não se envolveu no acidente. De acordo com o site Mexico Daily Post, o fato aconteceu na praia de San Miguel del Puerto.

Segundo as fontes, um grupo de 10 atores foi para a praia após as filmagens, mas três decidiram entrar no mar sem levar em conta a força da água e a maré alta. As vítimas foram identificadas como Luis Manuel, de 46 anos, e Marco Antonio, de 47.

Meus profundos sentimentos a família e amigos dos atores que perdemos…