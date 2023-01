Atores de ‘Romeu e Julieta’ processam a Paramount de exploração sexual

Olivia Hussey e Leonard Whiting ainda acusaram o estúdio de distribuir imagens dos dois pelados quando ainda eram adolescentes

Xiii gente, que história é essa? Olivia Hussey e Leonard Whiting, atores de ‘Romeu e Julieta’, abriram um processo contra a Paramount Pictures acusando o estúdio de exploração sexual e distribuição das suas imagens pelados quando ainda eram adolescentes. Vale ressaltar que o filme é de 1968 e os dois aparecem em uma cena de amor juntos.

Os dois atores pediram uma indenização de mais de US$ 500 milhões, cerca de R$ 2,7 bilhões. De acordo com a Variety, o diretor do filme, Zeffirelli, tinha prometido que os dois não tirariam as roupas no filme, mas não foi o que aconteceu.

Olivia Hussey e Leonard Whiting dizem que sofreram estresse emocional e angústia mental nos 55 anos desde que o filme foi lançado. Lembrando que no filme mostram o bumbum do ator e os seios da atriz em uma das cenas.