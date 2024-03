Ator pornô espanhol, afirma que camisa do Brasil aumentou 97% do seu lucro na venda em seus conteúdos adultos

O ator pornô espanhol, Maximo Garcia, de 31 anos, conhecido nas redes sociais e nas plataformas adultas vem chamado a atenção por conta do seu lucro! Nascido na Espanha, mas atualmente residindo no Brasil, ele já conquistou indicações ao cobiçado “Oscar do pornô” como melhor ator. No entanto, foi sua última jogada de mestre que o colocou em destaque: fotos vestindo a camisa verde e amarela do Brasil.



“Minhas vendas simplesmente decolaram! Um aumento de cerca de 97% em apenas um mês”, revelou Maximo. “O público brasileiro é incrível, e eles adoram ver um estrangeiro representando o país deles. Colocar a camisa do Brasil foi uma jogada natural e parece que deu muito certo”, acrescentou o ator.



Com uma base de fãs majoritariamente brasileira, Maximo Garcia entendeu a importância de se conectar com seu público-alvo de forma autêntica. “Eles se identificam comigo não só pela performance, mas também por essa conexão cultural. É uma relação mútua de respeito e admiração”, explicou Garcia.

E as novidades não param por aí. Além de suas conquistas na indústria adulta, Maximo revelou uma paixão surpreendente: o futebol. “Sou louco por futebol! Desde que cheguei ao Brasil, me encantei com a paixão do povo pelo esporte”, compartilhou o ator. E não contente em apenas ser um espectador, Garcia tem planos ambiciosos para o futuro. “Estou procurando um curso para me tornar árbitro. Quero estar envolvido no jogo de todas as maneiras possíveis”, concluiu Maximo Garcia.