Ator de ‘The OA’, Johnny Wactor morre aos 37 anos após assalto em Los Angeles

Um dia triste para os fãs do ator Johnny Wactor, que ficou conhecido pelo seu papel em ‘The OA’. O ator faleceu após ser baleado em um assalto que aconteceu no centro de Los Angeles, nos Estados Unidos. O artista chegou a ser resgatado com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações do ‘TMZ’, Scarlett Wactor, mãe do ator, contou que ele estava no centro da cidade junto com um amigo em um veículo, quando três homens tentaram invadir o automóvel. Johnny não reagiu ao assalto, mas os criminosos atiraram mesmo assim.

O famoso iniciou sua carreira como ator em 2007 no programa ‘Army Wives’. Além de ‘The OA’, Johnny Wactor também atuou em obras como ‘Westworld’, ‘General Hospital’, ‘NCIS’, ‘Station 19’, ‘Mentes Criminosas’ e ‘Hollywood Girl’.