Ator de ‘Round 6’ fala sobre acusação de assédio sexual: “Acho que me comportei mal”

Oh Yeong-Su compareceu ao primeiro dia de julgamento por assédio sexual em Seul

Eu contei para vocês que o ator principal de ‘Round 6’ estava sendo acusado de assédio sexual e não faz muito tempo. Pois bem, acontece que o seu julgamento começou a rolar e ele deu as primeiras indicações dizendo que se comportou mal.

“Sinto muito. Acho que me comportei mal”, disse ele. Para quem não está por dentro, ele foi acusado por uma mulher de 22 anos que lutou diversos anos contra o trauma do assédio por parte do ator, que participava de um grupo teatral com ela.

O relatório policial conta que ele tentou abraçá-la à força e beijou-a na bochecha enquanto saíam para passear juntos. A denúncia foi feita em 2021, mas a polícia desistiu do caso por falta de provas, só depois que a investigação foi reaberta por apelação da parte da vítima.