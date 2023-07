Ator de Emily in Paris tira Anitta para dançar e Simone Susinna interrompe

Momento foi gravado na festa da Semana de Alta Costura no desfile de Dolce & Gabbana

Já vimos que o ator Simone Susinna está no clima mais que amigos com Anitta e isso ficou muito claro quando vimos eles chegando no desfile de Alta Costura de Dolce & Gabbana. Acontece que ontem (11), aconteceu a festa da marca e vimos um perrengue ao ver a cantora sendo disputada por dois, Simone e o ator de Emily in Paris.

O momento foi registrado e já circula no Twitter. Nas filmagens podemos ver o momento que Lucien Leon tira Anitta para dançar e Simone o interrompe surgindo no meio dos dois.

🚨 Ator Lucien Leon que fez Emily in Paris puxou Anitta para dançar e Simone Susinna entrou no meio 👀.



🚨 Ator Lucien Leon que fez Emily in Paris puxou Anitta para dançar e Simone Susinna entrou no meio 👀.

Sempre muito educada, Anitta entra no meio e dá uma boa disfarçada. Sim, a patroa chegou em um novo patamar. Aloca!