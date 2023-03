Ator da Record está desaparecido há 40 dias e mãe faz apelo

Jefferson Machado Costa está desaparecido há dias depois de ter informado à família que faria uma viagem

Minha gente, contei para vocês que o ator da Record, Jefferson Machado, estava desaparecido. Acontece que ele ainda não foi encontrado e sua mãe está desesperada à procura do ator. Ela usou as redes sociais para fazer um apelo por informações do filho que está sumido por 43 dias.

“Eu suplico para as pessoas, se alguém tiver informação, por favor, não precisa se identificar porque às vezes as pessoas têm medo, viram alguma coisa, sabem do paradeiro. Por favor, passem mensagem pra gente aqui no SBT, pode ser para a Record TV também porque a novela que ele fez foi lá…”, disse ela em entrevista ao Fofocalizando.

O desaparecimento virou notícia e assustou a família quando uma ONG entrou em contato dizendo que os cães estavam sem cuidado. “Ligue para qualquer lugar, para a polícia, tem o Disque-Denúncia, que você não precisa se identificar. Por favor, gente, eu suplico a vocês, é uma mãe desesperada atrás de um filho que some misteriosamente”, pediu no fim.