Ator da novela das seis da Globo desmaia por estafa

Gente do céu!!! Acabei de receber uma mensagem no meu Whatsapp que me deixou completamente sem reação por alguns segundos. Parece que o ator Lázaro que está no ar como intérprete do personagem Mário Fofoca, em Elas por Elas (Rede Globo), terá que ficar de licença do trabalho ao longo dos próximos dias.

Isso porque o ator acabou desmaiando em casa em Salvador (BA) nesta última sexta-feira (19) e precisou ser levado ás pressas para o hospital. Segundo o portal LeoDias,a esposa do ator e também atriz, Taís Araújo foi quem estava presente no momento do ocorrido e o levou de carro para o Mater Dei. De acordo com a equipe de comunicação do artista, a causa do mal súbito do artista trata-se de um esgotamento físico.

Leia o comunicado na íntegra da assessoria de Lázaro Ramos!

“Confirmamos que nesta sexta-feira, dia 19 de janeiro, Lázaro Ramos passou mal em sua casa, em Salvador, sendo levado por sua esposa, Taís Araujo, ao hospital Mater Dei. Após análise clínica, concluiu-se que Ramos estava com estafa. Seguindo orientações médicas, Ramos ficará de repouso durante a próxima semana – o ator recebe alta neste domingo, dia 21.”