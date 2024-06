Ator chileno é encontrado morto após sair com duas mulheres que conheceu no Tinder 

Gente, quando eu falo que esse mundo tá cada vez mais perigoso. Meus amigos ficam me chamando de exagerada, posso com isso??

Estava falando com uma amiga minha que mora na Colômbia e ela me contou um babado que só reforça o que eu acabei de dizer. Parece que um homem identificado Álex Andrés Araya foi encontrado morte em uma casa de Airbnb que ele costumava alugar na cidade de Medellín. Ele era um ator chileno e tinha 42 anos.

Segundo o jornal La Tercera, o corpo dele foi encontrado no dia 7 deste mês por uma faxineira e sem sinais de violência.

O irmão de Araya, Eduardo, disse que na noite anterior,ele teria marcado um encontro com duas mulheres que conheceu num aplicativo de relacionamento., segundo o irmão Eduardo. Araya teria chegado em casa com as duas mulheres por volta das 23h30. Duas horas depois, as duas mulheres saíram do apartamento e levaram duas malas pequenas, que estariam com pertences do ator.

As mulheres também roubaram cartões de crédito e o celular de Araya, que usaram para pagar viagens de Uber e joias.

A família do ator acredita que a causa da morte por conta da burundanga. Conhecida também como escopolamina, é uma droga que, segundo o Departamento de Estado dos EUA, pode “deixar a vítima inconsciente por até 24 horas ou mais”. Em doses maiores pode “causar insuficiência respiratória e morte”