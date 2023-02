Atirador invade carnaval e atira contra foliões no Rio de Janeiro

A prefeitura de Magé informou que tudo foi motivado por causa de uma possível briga

Meu Deus, o carnaval pode até ser festa em alguns lugares, mas em Magé o bicho pegou. Um folião se envolveu em uma briga e acabou atirando em outros foliões, de acordo com a prefeitura da cidade. Segundo a revista Forum, quatro pessoas morreram e 20 ficaram feridas na tragédia.

O atirador iniciou os disparos durante o desfile do Bloco das Piranhas e entre as vítimas fatais estava uma criança de 9 ou 10 anos. Todos os feridos foram atendidos no Hospital Adão Pereira Nunes, na Baixada Fluminense.

A polícia militar informou que foi acionada na noite de carnaval para atender uma ocorrência, mas o buraco era mais em baixo