“Até quando vocês serão enganados? Está difícil Brasil!”, dispara Deolane sobre Record

Advogada apontou falcatrua na eliminação de Pelé MilFlows apontando erro na porcentagem do eliminado

O terror de Carelli está de volta para atormentar os seus sonhos. Aloca! Deolane não ficou calada na eliminação de Pelé MilFlows da Fazenda 14. A advogada falou sobre a manipulação após o resultado da roça que definiria a última berlinda apontando um erro na porcentagem de votos.

“Pegaram essa falcatrua aí da Fazenda?”, iniciou a loira. Vale ressaltar que não é a primeira vez que a advogada fala sobre a “manipulação” dentro do reality.

“O André voltou semana passada com 50% (dos votos), agora saiu com 3%. E as porcentagens dos que voltaram? Ai meu Deus, até quando vocês serão enganados? Está difícil Brasil!”, disparou Deolane.