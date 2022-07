”Até para ser meu inimigo, que é o caso, precisa de um pouco de nível” dispara Sônia Abrão sobre Danilo Gentili￼￼

Está aí uma mulher que gosta de polêmica. Sônia Abrão esteve no Programa do Ratinho na noite de ontem, 25. Durante o programa do SBT, a apresentadora do A Tarde É Sua, da RedeTv fez duras críticas ao apresentador do The Noite.

“Eu acho que sou uma pessoa maravilhosa, não posso falar isso dele. Eu acho que na verdade até pra ser meu inimigo, que seja o caso, tem que ter um pouco de nível. Eu escolho também com quem eu quero brigar, ou não. Ele não tem nível, eu não brigo com ele pois ele está abaixo da crítica.” disse Sônia.