“Até o Arthur Aguiar conseguiu ficar quieto”, dispara Mc Mirella diante de polêmica no BBB

Cantora ainda disse que Lexa deve estar muito abalada com tudo que está vivendo com as pessoas a atacando e tirando conclusões sobre o seu marido

Vocês pensaram que Mc Mirella não ia dar as caras na web para comentar detalhes do BB 23? Pois pensaram errado, a musa prestou o seu “apoio” a Lexa e disse que se coloca no lugar da cantora, que deve estar chorando horrores. Mirella ainda cita Arthur Aguiar e diz que até ele conseguiu ficar quieto no BBB. “Vou falar para vocês, o que a Lexa deve estar chorando, é brincadeira, viu? Deve estar chorando horrores, parece um filme na minha cabeça lembrando”, iniciou ela. A musa ainda cita Arthur Aguiar no meio da polêmica: “Um por ter acontecido o que aconteceu. Dois por estarem atacando o boy dela e terceiro a imaginação que você fica pensando. Até o Arthur Aguiar conseguiu ficar quieto no reality, eu fico chocada” 🚨VEJA: Mc Mirella opinou sobre a polêmica envolvendo o Mc Guimê. #BBB23 pic.twitter.com/RYBU3l3GGv — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 16, 2023