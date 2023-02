Ataque de Regina Duarte ao povo Yanomami uniu a classe dos artistas

Atriz usou as redes sociais para ironizar o fato de que as crianças da tribo morreram de fome

Os artistas se uniram em uníssono para atacar Regina Duarte após a atriz usar suas redes sociais ironizando a morte de crianças da tribo Yanomami. Para quem não sabe, mais de 500 crianças morreram de fome em estado de desnutrição. Os artistas se uniram contra a atriz que desacredita do estado das crianças no Norte do país.

“A infância desamparada dos Ianomâmis, uma gente criada à base de mandioca, feijão, verduras e peixe”, escreveu a apoiadora de Bolsonaro.

Os artistas se uniram para contra atacar a opinião da atriz. “Onde será que foi morar a Regina amorosa que conhecíamos? Que postagem é essa?!”, escreveu Elisa Lucinda.

ngela Vieira foi outra que se revoltou: “Tenha respeito! O que está acontecendo com os Yanomamis não é um achismo, é um fato lamentável!”. A apresentadora Astrid Fontenelle também a criticou: “Dessa vez a senhora ultrapassou todos os limites, da sanidade e moralidade. É imoral, cruel demais!”.

José de Abreu disse que sempre pintou a imagem de que ela não valia nada e o criticaram.