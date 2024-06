Astro do entretenimento adulto é preso por possui e distribuir pornografia infantil

Gentee, que coisa mais absurda!! Ainda bem que ele foi preso! Nesta sexta-feira (28) o ator pornô Austin Wolf, que ficou popularmente conhecido pela participação em uma série de filmes pornôs homoafetivos, foi preso por possuir e enviar pornografia infantil para terceiros.

De acordo com o FBI, as autoridades entraram com um mandado de busca e apreensão na casa de Austin, onde encontraram centenas de gravações em SD de imagens e vídeos explícitos de crianças. Além disso, através de uma conta anônima no Telegram, o ator contava com uma rede de captação e distribuição dos registros na rede.

“Como alegado, Justin Heath Smith (nome de batismo de Austin) recebeu e distribui centenas de gravações contendo pornografia infantil, incluindo um vídeo em que uma criança é amarrada, espancada e estuprada”, dizia o procurador dos EUA, Damian Willians em nota.