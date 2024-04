Astro de ‘As Branquelas’ faz camisa para fãs brasileiros: “Eu tenho CPF” 

Genteeee, apareceu mais um artista gringo que reconheceu o quão apaixonados são os fãs brasileiros! O artista da vez é Marlon Wayans, um dos protagonistas da comédia “As Branquelas”, aderiu a “trend” e mostrou todo o seu carinho e amor pelo Brasil. Numa postagem feita em suas redes sociais, o ator brincou que não é “apenas” famoso no Brasil.

“Vejo todo esse pessoal com camiseta dizendo o quanto são famosos no Brasil… Mas eu sou o MAIS FAMOSO DO BRASIL. TE AMO, BRASIL, MUITO”, escreveu o artista na legenda de uma foto.

Nessa foto, Wayans aparece vestindo uma camiseta em que aparece estampado um suposto documento de identificação brasileiro. “Calma, gente, vocês têm fã. Eu tenho CPF”, diz o texto na camiseta de Marlon.

E sim, meus amores, o Marlon pode, sim, se considerar brasileiro. Pois, no final do ano passado, o astro norte-americano marcou presença na Farofa da Gkay, fez tatuagem e chegou a ficar com a ex-BBB Gabi Martins. Puro suco do Brasil!