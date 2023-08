Astrid Fontenelle não deita para Gabriela Prioli: “Subi o tom mesmo”

A apresentadora relembrou discussão que teve com a loira no Saia Justa, do GNT, sobre festas juninas

Não é de hoje que sabemos que Astrid Fontenelle e Gabriela Priolli esquentaram o programa Saia Justa, no GNT, as duas discutiram sobre festas juninas e o “climão” deu o que falar na web. Em entrevista ao O Globo, Astrid comentou o caso e disse que as duas têm visões diferentes.

“O pensamento de uma é totalmente diferente do da outra. A gente discutiu. Eu subi o tom mesmo. Ela veio para cima. No final do programa, ‘beijo, o que você vai fazer amanhã?’. É possível duas pessoas terem opiniões diferentes sobre o mesmo assunto e continuarem se respeitando. Simples assim. Eu continuo com a minha opinião e ela, com a dela. Ela é muito bem-humorada, uma mulher engraçada, mas muito diferente de mim. Isso é ótimo”, iniciou Astrid.

Ela ainda completou: “Temos visões de mundo diferentes, a Bela Gil também. Mas tudo bem, é bom discutir. Estava sentindo falta de discutir com alguém com quem posso sentar depois da reunião para jantar. De verdade. Não estou falando com reticências”, explicou.