Astrid Fontenelle dá puxão de orelha: “A gente acha que pode julgar e condenar”

Apresentadora se pronunciou diante do assédio que repercutiu na expulsão de Sapato e Guimê do reality da Globo

Astrid Fontenelle sempre vai ser a musa inspiradora dos bons pensamentos e eda empatia nas redes sociais. A apresentadora não deixou de falar sobre o bafafá que rolou dentro do BBB 23 com a expulsão de Sapato e Guimê diante do assédio na festa do líder. Astrid diz que as pessoas acham que podem julgar a vida dos outros, mas na verdade não é bem assim.

“Conselho: nesse caso Lexa e Guimê, o B.O é deles, certo. Respeitar a minha é o mínimo. As pessoas se expõem demais nas redes. Daí a gente acha que pode julgar e principalmente condenar”, escreveu.

Tadeu Schmidt anunciou a expulsão dos dois na noite de ontem (16) com todos os brothers presentes na sala da casa. Muitos não entenderam o motivo, mas a web comemorou a retirada dos brothers do reality.