Assumidos? Davi Brito e Tamires Assis se beijam

Amores, como eu mencionei anteriormente, essa proximidade do Davi Brito com Tamires Assis vem ganhando os holofotes. A musa do Boi Garantido está sendo apontada como novo affair do campeão do BBB 24 depois do baiano chegar no Amazonas, onde está acompanhando a tradicional festa folclórica.

E para aumentar ainda mais os rumores, Tamires surgiu em um vídeo dando um breve beijo em Davi. Esse momento foi filmado filmagem pelo amigo de Davi, o também ex-BBB 24 Matteus ‘Alegrete’.

Após o beijo, Davi comemora: “Obrigado, meu Deus”. Em seguida, Matteus também aparece celebrando o romance.