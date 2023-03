“Assisti ‘Emancipation’ só para ver ele sendo chicoteado”, diz Chris Rock sobre Will Smith

Comediante voltou a falar sobre o ator em seu show e não deixou de falar em como se sentiu após episódio na cerimônia do Oscar

Todos nós sabemos que Will Smith e Chris Rock deram o que falar na web por causa do tapa que o ator deu no comediantes na cerimônia do Oscar. Chris voltou a falar de Will e chocou a web ao dizer que assistiu ao filme em que Smith vive o personagem escravizado, e assistiu apenas para ver ele sendo chicoteado. Oi?

De acordo com o The New York Post ele disse: “Eu torci por Will Smith toda a minha vida, mas outro dia, eu assisti ‘Emancipation’ só para ver ele sendo chicoteado”.

Além de tudo, ele ainda chama atenção para o tamanho de Smith e seu físico. “Will Smith é um cara grande. Eu não sou. Ele está sem camisa em seus filmes. Se você me ver em um filme fazendo uma cirurgia de coração aberto, vou usar um suéter”, disse.