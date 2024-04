Assim como no BBB, Beatriz levou muita bronca de Ana Maria Braga

Genteee, eu chamei umas amigas aqui pra casa para assistir a entrevista da Bia do Brás, eliminada do BBB 24 na noite desta quinta-feira (11) com a nossa diva Ana Maria Braga no Mais Você desta sexta-feira (12). Mas a apresentadora foi massacrada pelos internautas por causa da postura adotada na entrevista com Beatriz. Visivelmente impaciente, a apresentadora deu várias patadas em Beatriz e chegou até a debochar da maquiagem da ex-sister durante o confinamento.

“Por que dentro da casa você não soube usar maquiagem? Seu blush você punha uma bolinha parecendo festa junina”, criticou. “Não sou boa com maquiagem, eu só sei passar uma base, sombra e blush”, respondeu Beatriz, levando uma invertida da apresentadora em seguida. “Blush você não sabe, não”, disparou Ana.

Num determinado momento, NaMaria ressaltou o fato de Bia também ter derrubado Tadeu Schmidt depois de ser eliminada. “Você chegou chegando no papo com o Tadeu, né? Acho que por isso que eu resolvi não ir aí hoje”, disse Ana Maria, que conversou com Beatriz a partir de outro estúdio. Para quem não sabe, o estúdio do Mais Você fica em São Paulo.

Ana também aproveitou para falar dos looks com cascas de frutas, que renderam à ex-sister uma punição gravíssima no reality. “Olha o perigo. Você viraliza uma coisa que pode fazer mal para algumas pessoas, né? Se a criança vai no sol ela vai ter uma queimadura. A gente tem que pensar um pouco antes de pensar em viralizar”.

Aí vocês devem estar se perguntando, dá para piorar? Dá, meus amores. E como dá. Quando perguntou a Bia sobre seus aliados e desafetos na casa, Ana Maria mostrou que não ficou nada satisfeita com resposta e deu uma bronca nela: “Seja mais objetiva nas próximas respostas”, pediu.

Lógico que essa abordagem de Ana Maria Braga repercutiu negativamente na web, vejam só alguns comentários sobre o ocorrido. “Ana Maria Braga tá tentando constranger a Beatriz de todas as formas possíveis e não tá conseguindo porque a Beatriz tá em outro patamar”, pontuou um internauta.

“Percebo a cada programa que a Ana Maria Braga precisa urgentemente se aposentar e passar o Mais Você pra outra pessoa porque a ‘velha’ tá coringando demais”, criticou mais um.