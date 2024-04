Assédio na afiliada da Globo: chefe passa pano para apresentador

Eitaaa amores, parece que o clima lá na Inter TV, afiliada da TV Globo no interior do Rio de Janeiro está extremamente abalado com a recente demissão de Alexandre Kapiche, famoso apresentador do RJ1. Kapiche foi desligado na última sexta-feira (26) em meio a alegações graves de assédio sexual, uma situação que rapidamente ganhou destaque nas redes sociais e nos noticiários locais.

De acordo com o Portal Rlagos Notícias, a emissora abriu uma investigação interna depois da denúncia contra o âncora, visando encaminhar o caso às autoridades competentes. O Rlagos Notícias também mencionou sobre a existência de um vídeo que teria registrado tal comportamento inadequado de Kapiche.

Depois de ser demitado por suspeita de assédio sexual pela Inter TV, afiliada da Rede Globo, a esposa de Alexandre Kapiche tem declarado amor e confiança nele em suas redes sociais.

Entretanto, quatro mulheres vieram á público através de uma carta aberta afirmando ter sido vítimas de Kapiche. Na carta, elas descrevem detalhadamente o padrão de comportamento abusivo que inclui “beijos molhados” e toques inapropriados, frequentemente seguidos de reações hostis às negativas das colegas. Neste mesmo documento, elas também criticam o diretor Rolf Danziger por supostamente ignorar esses comportamentos.

E parece que o marido de uma das vítimas, indignado com a situação, foi até a sede da Inter TV para confrontar Kapiche, que ficou escondido na sala de Danziger para fugir do embate. Esta acusação acrescenta uma camada adicional de drama ao caso, destacando a tensão e o impacto emocional sobre as vítimas e suas famílias.

Até o atual momento, tanto a Inter TV quanto Alexandre Kapich permanecem em silêncio, não oferecendo declarações públicas até o momento. Enquanto isso, a revolta dos internautas e dos telespectadores da região dos Lagos é intensa, com muitos deles exigindo justiça e respostas claras da emissora.

Enquanto isso, a esposa de Kapiche, Mayara Rodrigues, se manifestou publicamente em defesa do marido. Através de um post no Instagram, ela demostra toda sua confiança na integridade dele, que foi posteriormente compartilhado por Kapiche. Mas pelo visto, este apoio parece fazer pouco para amenizar a situação, dado o volume e a gravidade das acusações apresentadas.

Este caso levanta questões importantes sobre a cultura de trabalho dentro das organizações de mídia e a responsabilidade das lideranças em lidar com acusações de assédio. À medida que a história se desenrola, a comunidade aguarda por ações decisivas e transparentes por parte da Inter TV e outras entidades envolvidas.

Carta aberta das jornalistas

O jornalista Alexandre Kapiche constrangeu, humilhou, atacou e por diversas vezes assediou inúmeras profissionais que passaram pela InterTV, afiliada da Rede Globo no interior do Rio de Janeiro. Muitas passaram, poucas continuaram, basta observar a alta rotatividade de mulheres na redação, todas que pediram desligamento profissional, em comum, haverá assédio sexual, moral ou velado por Alexandre Kapiche.

Importante fato, toda essa sensação de desmandos e abusos começaram a se tornar “normais” após a saída de Cris Armond e a chegada do novo diretor Rolf Danziger, parceiro fiel e ciente dos diversos ataques e covardias recorrentes de Kapiche. Citamos mais uma vez a importância de observar a quantidade imensa de profissionais que se desligaram da InterTV pelo mesmo motivo, Alexandre Kapiche.

Com a recorrência dos ataques e a inércia, ou seria complacência, de Rolf Danziger, profissionais da Intertv começaram a se mobilizar para dar um fim aos abusos de Kapiche, e logo no primeiro dia, há a filmagem de um gesto nojento e covarde que tanto se repetia, dessa vez com uma jornalista casada e mãe, que indignada, levou a reclamação não ao diretor Rolf, mas a superiores da empresa.

Kapiche dava “beijos molhados”, esbarrava com suas mãos em partes íntimas e sempre buscava abraçar ou encostar em colegas de trabalho, essas quando reagiam negativamente a suas investidas, eram maltratadas e tinham sua capacidade profissional diminuída por Kapiche, sempre com apoio de Rolf.

Sua última vitima na emissora, com posse do vídeo que comprova o assédio, exigiu a demissão de Kapiche, a jornalista D*** levou a denuncia para a empresa. A vítima, traumatizada, fez um emocionante relato para sua família, o que levou seu marido a ir até a sede da emissora, enfurecido, para encontrar com Kapiche, que de modo covarde, se escondeu na sala de Rolf Danzinger.

Algumas profissionais que passaram pela InterTV buscaram novas empresas, outras mulheres, após ações traumáticas, desistiram da profissão, entretanto é comum esclarecer que diversas mulheres buscaram apoio psicológico, mesmo sem nenhum respaldo da direção emissora.

Após a confirmação da demissão de Alexandre Kapiche, essa carta aberta está sendo escrita por oito mãos, quatro mulheres que sofreram e tiveram não só suas integridades covardemente machucadas, mas também tiveram seus sonhos profissionais destruídos. Se fará justiça na terra, também justiça divina.

Ps.: caso Alexandre Kapiche desminta uma só virgula desse texto, o vídeo com seus abuso, que levou o desligamento da InterTV, será enviado para a imprensa, o que ainda não foi, por total respeito a vitima”.