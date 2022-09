Assediador de repórter tem prisão preventiva decretada

Jessica Dias, da ESPN, foi assediada com um beijo no rosto do jogador sem permissão

Vamo dale? Eu disse para vocês que machistas não passarão por aqui ilesos e sem pagar pelo assédio para com as mulheres, né? Pois bem, o assediador da repórter Jéssica Dias, da ESPN, teve sua prisão preventiva decretada pela 19ª DP. De acordo com o G1, o assediador ainda não tinha conseguido contato com sua defesa. O nome do jogador ainda não foi divulgado, mas em vídeo é possível ver o momento que ele beija a jornalista sem autorização. Jessica ainda conta que tudo começou a aquecer os ânimos antes dela entrar ao vivo, afinal, ele já estava atrapalhando a reportagem e arrumando confusão desde antes do ao vivo. Na ocasião, ele chegou a pedir desculpa para a jornalista, mas ainda sim a tocou no ombro e lhe deu outro beijo. Afe!