Ashton Kutcher quebra silêncio sobre casamento com Demi Moore: “Humilhante e embaraçoso”

Em entrevista à revista Squire, o ator abriu o jogo sobre as revelações da atriz no livro “Inside Out”

Tá pensando que o mudo dos famosos não tem treta igual no mundo real? Aí é que você se engana. Aloca! Ashton Kutcher soltou o verbo diante das revelações de Demi Moore no seu livro ‘Inside Out’, falando detalhes da época em que ela foi casada com ele. O ator não deixou de dizer que ficou puto da vida. Eita!

“Eu fiquei puto da vida. Finalmente eu tinha chegado a um ponto em que a imprensa realmente me deixou de lado, [eu tinha] Mila, minha vida e minha família. E então, no dia seguinte, [os paparazzi] já estavam na escola dos meus filhos”, contou.

A atriz ainda jogou no ventilador as traições do ex-marido e aos problemas do casal por causa de um aborto espontâneo. “Divórcio parece um fracasso total. Você falhou no casamento. É humilhante e embaraçoso”, disse. Vale lembrar que eles foram casados entre 2005 e 2011.