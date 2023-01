Ashley Olsen se casa com Louis Eisner na Califórnia

De acordo com o Page Six uma das gêmeas Olsen se casou em uma cerimônia íntima

Não sou só eu que acho que as gêmeas Olsen estavam desaparecidas tanto das telinhas como dos holofotes, mas Ashley Olsen ainda deu uma aparecidinha, pois a musa se casou. Isso mesmo, em uma cerimônia íntima na Califórnia a gêmea trocou os votos com Louis Eisner e de acordo com o Page Six a comemoração varou altas horas da madrugada.

Vale ressaltar que o casal está junto desde 2017, mas mantêm uma relação bem discreta em relação a mídia e as fofocas que podem sair nos meios sociais.

Louis é filho da designer de joias Lisa Eisner e do ex-presidente da David Geffen Company, Eric Eisner. E Ashley ganhou nosso coração com a irmã, Mary-Kate, quando as duas ainda eram crianças. Hoje, ambas têm grifes de moda.