“As pessoas ficam exigindo que as pessoas façam uma próxima coisa”, dispara Luciana Gimenez

Apresentadora usou as redes sociais para desabafar sobre a cobrança relacionadas ao seu status de relacionamento

Luciana Gimenez deu as caras nos stories do Instagram para mostrar sua opinião sincera sobre os seus seguidores que ficam querendo saber sempre quando ela dará o próximo passo na sua vida. Luciana ainda conta que temos que viver o hoje, e o momento atual de cada situação.

“Interessante, sempre as pessoas querem falar sobre um novo estágio que eu tenho que tá”, começou dizendo sobre o que sofre.

A apresentadora pontuou que sempre foi assim na sua vida. “Sério gente é muito louco, as pessoas ficam exigindo que as pessoas façam uma próxima coisa, como se o de agora nunca bastasse, eu sei que não é por mal, mas a gente tem que reparar as coisas que a gente faz e não fazer tudo no automático”, declarou.

Vale lembrar que a musa está namorando o empresário, Renato Breia, e contou que pretende subir ao altar com o muso, com quem assumiu o relacionamento no último ano.